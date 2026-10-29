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        Şırnak'ta tırla çarpıştıktan sonra eve çarpan yolcu otobüsündeki 15 kişi yaralandı

        Şırnak'ın Uludere ilçesinde tırla çarpıştıktan sonra bir eve çarpan yolcu otobüsündeki 15 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 09:52 Güncelleme:
        Şırnak'ta tırla çarpıştıktan sonra eve çarpan yolcu otobüsündeki 15 kişi yaralandı

        Şırnak'ın Uludere ilçesinde tırla çarpıştıktan sonra bir eve çarpan yolcu otobüsündeki 15 kişi yaralandı.

        Şırnak'tan Hakkari'nin Yüksekova ilçesi istikametine giden Sabri Y. idaresindeki 06 BV 7711 plakalı yolcu otobüsü, karşı yönden gelen Selman G. yönetimindeki 42 FPA 46 plakalı arı yüklü tır ile Uludere ilçesinin Hilal beldesi mevkisinde çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkarak bir süre sürüklenen otobüs, yol kenarındaki bir eve çarparak durdu.

        Kazada, otobüste bulunan 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Şırnak ve Uludere'deki hastanelere kaldırıldı.

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        Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Kazada tırda bulunan bazı kovanlardaki arılar telef oldu.

        Otobüsteki yolculardan Cevdet Yavuz, Yüksekova'ya gitmek için Cizre'den otobüse bindiğini söyledi.

        Uyuduğu esnada kazanın meydana geldiğini belirten Yavuz, "Uyuduğum için kaza anını göremedim. Çarpışmanın etkisiyle uyandım." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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