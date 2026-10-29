Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı; 1 ölü, 14 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesi girişinde meydana geldi. 06 BY 7711 plakalı yolcu otobüsü ile plakası öğrenilemeyen TIR çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs, yol kenarındaki bir eve çarptı. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 15 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kurtalan ve Şırnak’taki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan otobüs şoförü Sabri Yumak, kurtarılamadı.

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