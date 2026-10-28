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        Şırnak'ta öğrencilerin işitme sağlığı için okullarda tarama başlatıldı

        Şırnak'ın Uludere ilçesinde öğrencilerin işitme sağlığını korumak ve muhtemel işitme kayıplarını erken dönemde tespit etmek amacıyla okullarda tarama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 15:41 Güncelleme:
        Şırnak'ta öğrencilerin işitme sağlığı için okullarda tarama başlatıldı

        Şırnak'ın Uludere ilçesinde öğrencilerin işitme sağlığını korumak ve muhtemel işitme kayıplarını erken dönemde tespit etmek amacıyla okullarda tarama çalışması başlatıldı.

        Uludere ilçesinde çocukların sağlıklı gelişimine katkı sunmak amacıyla okullarda işitme taraması çalışması başlatıldı. Uludere İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında öğrencilerin işitme sağlıklarının değerlendirilmesi ve muhtemel işitme kayıplarının erken dönemde belirlenmesi amaçlanıyor.

        Çocukların gelişim sürecinde önemli bir yere sahip olan işitme sağlığına dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen taramalarla, öğrencilerde fark edilmeyen işitme sorunlarının erken aşamada tespit edilmesine katkı sağlanması hedefleniyor. Özellikle okul çağındaki çocuklarda işitme sorunlarının erken fark edilmesi, eğitim sürecinin sağlıklı ilerlemesi ve gelişimsel ihtiyaçların zamanında belirlenmesi açısından önem taşıyor.

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        Uludere İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında öğrencilerin işitme durumları değerlendirilerek muhtemel sorunların erken dönemde belirlenmesi amaçlanıyor. Tarama sonuçlarında şüpheli bir durum tespit edilmesi halinde, gerekli değerlendirme ve yönlendirmelerin yapılması erken tanı sürecine katkı sunabilecek.

        İşitme sağlığı, çocukların yalnızca sesleri algılaması açısından değil, konuşma becerilerinin gelişmesi, dersleri takip etmesi, çevresiyle iletişim kurması ve sosyal ilişkiler geliştirmesi bakımından da önem taşıyor. Bu nedenle okul çağında gerçekleştirilen sağlık taramaları, çocukların gelişimini etkileyebilecek sorunların zamanında fark edilmesine yardımcı oluyor.

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        İlçe Sağlık Müdürlüğü, yürütülen çalışmayı "Sağlıklı Bir Gelecek İçin Okullarımızdayız" ve "Her çocuk duymayı, her çocuk öğrenmeyi hak eder!" mesajlarıyla duyurdu.

        Çocukların sağlık durumlarının erken yaşlarda takip edilmesinin önemine dikkat çekilen çalışma ile işitme sağlığı konusunda farkındalık oluşturulması ve öğrencilerin gelişimlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

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