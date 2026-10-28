Şırnak'ta 112 personeline ilk yardım eğitimi verildi

Eğitimde, acil durumlarda doğru ve zamanında müdahalenin hayati önemine dikkat çekildi. Acil durumlarda hayat kurtaran müdahalelerin önemini artırmak ve personelin ilk yardım konusundaki bilgi ve farkındalığını geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen eğitimde, ilk yardımın önemi vurgulandı.

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