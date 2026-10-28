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        Şırnak'ta 112 personeline ilk yardım eğitimi verildi

        Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü personeline yönelik ilk yardım eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 15:39 Güncelleme:
        Şırnak'ta 112 personeline ilk yardım eğitimi verildi

        Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü personeline yönelik ilk yardım eğitimi düzenlendi.

        Eğitimde, acil durumlarda doğru ve zamanında müdahalenin hayati önemine dikkat çekildi. Acil durumlarda hayat kurtaran müdahalelerin önemini artırmak ve personelin ilk yardım konusundaki bilgi ve farkındalığını geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen eğitimde, ilk yardımın önemi vurgulandı.

        "Doğru zamanda, doğru müdahale hayat kurtarır" anlayışıyla gerçekleştirilen eğitimle, acil durumlarda bilinçli hareket etmenin ve doğru müdahalede bulunmanın önemine dikkat çekildi.

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