Şırnak'ta şarampole devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı
Şırnak'ın İdil ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Giriş: 27.10.2026 - 20:28 Güncelleme:
Şırnak'ın İdil ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Pınarbaşı köyü yakınlarında, O.A. yönetimindeki 43 BB 740 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine, bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Cizre ve İdil devlet hastanelerine kaldırıldı.
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