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        Şırnak'ta şarampole devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı

        Şırnak'ın İdil ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 20:28 Güncelleme:
        Şırnak'ta şarampole devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı

        Şırnak'ın İdil ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Pınarbaşı köyü yakınlarında, O.A. yönetimindeki 43 BB 740 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine, bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Cizre ve İdil devlet hastanelerine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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