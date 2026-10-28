Silopi'de metruk binaların yıkımı sürüyor
Şırnak'ın Silopi ilçesinde metruk binaların yıkımı sürüyor.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde metruk binaların yıkımı sürüyor.
Silopi Kaymakamlığı koordinesinde Özel İdaresi ekipleri tarafından Kavaközü ve Özgen köylerinde bulunan metruk binaların yıkım çalışmaları sürdürülüyor. Belirlenen alanlarda yürütülen çalışmalarla kullanılmayan ve terk edilmiş yapıların kaldırılması hedefleniyor. Ekipler, her iki köyde de yıkım çalışmalarını sürdürüyor. Kavaközü ve Özgen köylerindeki yıkım çalışmalarının tamamlanmasıyla metruk yapıların ortadan kaldırılması amaçlanıyor.
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