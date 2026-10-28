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        Şırnak'ta tehlike oluşturan kayaları AFAD temizliyor

        Şırnak'ta Beytüşşebap ve Uludere ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunda düşme riski taşıyan kayalar AFAD tarafından temizleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 19:50 Güncelleme:
        Şırnak'ta tehlike oluşturan kayaları AFAD temizliyor

        Şırnak'ta Beytüşşebap ve Uludere ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunda düşme riski taşıyan kayalar AFAD tarafından temizleniyor.

        AFAD İl Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, kent genelinde yaşanabilecek herhangi bir afet sonucu can ve mal kayıplarını asgari düzeye indirebilmek için afetler meydana gelmeden gerekli önlemlerin alınmasının büyük önem taşıdığı belirtildi.

        Uludere ve Beytüşşebap kara yolunun kış aylarında sık sık kaya düşmesi nedeniyle vatandaşların can ve mal güvenliği açısından risk taşıdığı kaydedilen paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

        "Düşme ihtimali bulunan kaya bloklarının yuvarlanma güzergahlarında konut, iş yeri, yol vb. yapıların varlığı ıslah yöntemlerini zorlaştırmaktadır. Bu kapsamda Şırnak AFAD teknik personelleri tarafından yapılan inceleme ve hazırlanan teknik raporlar doğrultusunda kara yolları sorumluluk alanında bulunan güzergahta kara yolları tarafından ayrılan bütçe ve temin edilen ödenek ile Trabzon ilinden gelen uzman IRATA sertifikasına sahip profesyonel dağcı ekipler tarafından 'yamaç temizliği' kapsamında dağlık alan, kaya bloklarından temizlenmektedir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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