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        Silopi'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 17:57 Güncelleme:
        Silopi'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri

        Şırnak’ın Silopi ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

        İlçe protokolünün katılımıyla düzenlenen törende, Cumhuriyet Bayramının anlam ve önemine dikkat çekildi. Törene Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, 172. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Levent Kaya, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Abbas Arslan, Silopi Belediye Başkan Vekili Harun Kuday ve ilçe protokolü katıldı. Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen törende, cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları saygı ve minnetle anıldı.

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