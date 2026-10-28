Silopi'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri

İlçe protokolünün katılımıyla düzenlenen törende, Cumhuriyet Bayramının anlam ve önemine dikkat çekildi. Törene Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, 172. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Levent Kaya, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Abbas Arslan, Silopi Belediye Başkan Vekili Harun Kuday ve ilçe protokolü katıldı. Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen törende, cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları saygı ve minnetle anıldı.

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