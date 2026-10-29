Cizre'de devrilen akaryakıt tankerinin sürücüsü yaralandı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde devrilen akaryakıt tankerinin sürücüsü yaralandı.
Giriş: 29.10.2026 - 15:38 Güncelleme:
Şırnak'ın Cizre ilçesinde devrilen akaryakıt tankerinin sürücüsü yaralandı.
Cizre-İdil kara yolunun Ulaş köyü mevkisinde, İ.P. yönetimindeki 33 DFD 25 plakalı akaryakıt tankeri, devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü İ.P, ambulansla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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