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        Silopi'de 29 Ekim kutlamaları

        Şırnak'ın Silopi İlçe Kaymakamlığı'nda düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebrikat töreninde Kaymakam Çağlar Partal ve 172. Zırhlı Tugay Komutanı Levent Kaya, bayram tebriklerini kabul etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 11:45 Güncelleme:
        Silopi'de 29 Ekim kutlamaları

        Şırnak'ın Silopi İlçe Kaymakamlığı’nda düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebrikat töreninde Kaymakam Çağlar Partal ve 172. Zırhlı Tugay Komutanı Levent Kaya, bayram tebriklerini kabul etti.

        Cumhuriyet’in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla Silopi’de düzenlenen kutlama programları kapsamında kaymakamlık binasında tebrikat töreni gerçekleştirildi. Silopi Kaymakamı Çağlar Partal ile 172. Zırhlı Tugay Komutanı Levent Kaya, kaymakamlık makamında düzenlenen törende Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla iletilen tebrikleri kabul etti. Tebrikat töreni, bayram tebriklerinin kabul edilmesiyle tamamlandı.

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