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        Şırnak'ta koruma altındaki çocuklara futbol etkinliği

        Şırnak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki ÇOKİM birimi, koruma ve bakım altındaki çocuklarla futbol maçı düzenleyerek çocukların keyifli vakit geçirmesine katkı sağladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 14:48 Güncelleme:
        Şırnak'ta koruma altındaki çocuklara futbol etkinliği

        Şırnak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki ÇOKİM birimi, koruma ve bakım altındaki çocuklarla futbol maçı düzenleyerek çocukların keyifli vakit geçirmesine katkı sağladı.

        Şırnak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, koruma ve bakım altındaki çocukların sosyal yaşama katılımını desteklemek amacıyla futbol etkinliği düzenledi. İl Müdürlüğünün Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme (ÇOKİM) birimi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar futbol maçı yaparak hem sporun keyfini çıkardı hem de birlikte vakit geçirme fırsatı buldu. Futbol maçıyla çocukların sosyal etkileşimlerinin desteklenmesi ve birlikte etkinlik yapmalarının sağlanmasının amaçlandığı belirtildi. Çocukların sporla buluşmasına da imkân sağlayan etkinlikte keyifli anlara sahne oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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