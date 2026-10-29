Beytüşşebap'ta minik çocuk yağmurlu havada askerlerin kortejine eşlik etti
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında küçük çocuğun askerlerin kortejine eşlik etmesi renkli görüntüler oluşturdu.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında küçük çocuğun askerlerin kortejine eşlik etmesi renkli görüntüler oluşturdu.
Beytüşşebap ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı. Kutlamalarda yağmurlu havada askerlere eşlik eden minik çocuk, 5 kilometre yürüdü. Çocuğun bando eşliğindeki kortejde askerlere eşlik etmesi renkli görüntü oluşturdu. Çocuğun annesi, kendisine bu gururu yaşattığı için çocuğuna teşekkür ettiğini belirterek, Cumhuriyet'in 103. yılını kutladıklarını, onlara bırakacakları en büyük mirasın Cumhuriyet olduğunu söyledi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.