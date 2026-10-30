Şırnak'ta sağanak nedeni ile hayat durdu

Meteorolojinin uyarısını yaptığı sağanak yağış Cizre ilçesinde etkili oldu. Şiddetli yağış sonrası Cizre sokakları sular altında kaldı. Vatandaşlar yağış nedeni ile zor anlar yaşarken, uzun araç kuyruğu oluştu. Yağışların gün boyu devam edeceği kaydedildi.

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