Şırnak'ta deprem takibinde yeni dönem: Uludere'ye gözlem istasyonu kuruluyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Şırnak'ın Uludere ilçesinde deprem gözlem istasyonu kurmak için çalışmalarını başlattı. 2026 yatırım programına alınan istasyonun kurulum malzemeleri Şırnak'a ulaştırılırken, projenin tamamlanmasıyla bölgedeki sismik hareketliliğin daha kapsamlı ve anlık takip edilmesi hedefleniyor.

Türkiye genelinde deprem hareketliliğinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve elde edilen verilerin kayıt altına alınması amacıyla AFAD tarafından yürütülen çalışmalar sürüyor. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı, bünyesinde bulunan hızölçer, ivmeölçer ve sabit Küresel Konumlama Uydu Sistemleri (KKUS) cihazlarından oluşan toplam bin 200 kayıt cihazıyla Avrupa'nın en büyük ikinci deprem gözlem ağına sahip bulunuyor.

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Uludere'de en uygun nokta belirlendi

AFAD Başkanlığının 2026 yatırım programı kapsamında Türkiye genelinde kurulması planlanan 8 yeni deprem kayıt istasyonundan biri de Şırnak'ın Uludere ilçesinde hayata geçirilecek. Şırnak İl Afet ve Acil Durum Müdürü Muzaffer İşlek ile AFAD Jeoloji Yüksek Mühendisi İbrahim Uykun tarafından gerçekleştirilen arazi incelemelerinde, istasyonun kurulacağı alan için zemin etütleri ve yer değerlendirmeleri yapıldı. Yapılan incelemeler sonucunda Uludere ilçesi İnceler Mahallesi'nde istasyon kurulumu için en uygun nokta belirlendi. Projenin kurulum aşamasına geçilmesiyle birlikte deprem gözlem istasyonuna ait kabin ve montajda kullanılacak ara parçalar Şırnak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne getirildi. Önümüzdeki günlerde uzman ekiplerce istasyon kabininin montajının yapılması ve teknik cihazların yerleştirilmesi planlanıyor. Yeni istasyonun faaliyete geçmesiyle Şırnak ve çevresindeki deprem hareketlerinin izlenmesinde önemli bir kapasite artışı sağlanması bekleniyor.

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İstasyonda elde edilecek veriler, AFAD'ın mevcut deprem gözlem ağına aktarılacak ve bölgedeki sismik hareketliliğin daha hassas şekilde takip edilmesine katkı sunacak.