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        Şırnak'ta otobüs şoförünün öldüğü, 14 kişinin yaralandığı kaza kamerada

        ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Araç içi kamera görüntülerinde, karşı yönden gelen TIR'ın dorsesinin otobüsün üzerine doğru kaydığı, otobüsün önce dorseye ardından da eve çarptığı görüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 09:19 Güncelleme:
        Şırnak'ta otobüs şoförünün öldüğü, 14 kişinin yaralandığı kaza kamerada

        ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Araç içi kamera görüntülerinde, karşı yönden gelen TIR’ın dorsesinin otobüsün üzerine doğru kaydığı, otobüsün önce dorseye ardından da eve çarptığı görüldü.

        Kaza, dün sabah saatlerinde Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesi girişinde meydana geldi. 06 BY 7711 plakalı yolcu otobüsü ile plakası öğrenilemeyen TIR çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs, yol kenarındaki bir eve çarptı. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 15 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kurtalan ve Şırnak’taki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan otobüs şoförü Sabri Yumak kurtarılamadı.

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        Öte yandan kaza anına ait otobüsün araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde seyir halindeyken, karşı yönden gelen TIR’ın dorsesinin otobüsün üzerine doğru kaydığı ve ardından kazanın gerçekleştiği görülüyor.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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