Şırnak'ta annesinden ilham alan girişimci kadın, çevre dostu gelinlikler tasarlıyor

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşayan üç çocuk annesi İmran Bilgiç, annesinden aldığı ilhamla 3 yıl önce kendi işini kurarak, atıl durumdaki malzemeleri özel tasarımlarla gelinliğe dönüştürüyor.

İlçede terzilerden topladığı kullanım dışı kumaşların üzerindeki boncuk ve motifleri tek tek ayrıştırarak gelinlik ve nişan elbiselerinde yeniden kullanan İmran Bilgiç, hem geri dönüşüme katkı sunuyor hem de 14 kadına istihdam sağlayarak ilham veren bir başarı hikayesi yazıyor. Bilgiç, annesinden öğrendiği terzilik mesleği ile kurduğu 500 metrekarelik atölyede ürünlerini Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra yurt dışına da gönderiyor. Atölyede çalışan 15 kişinin 14'ünü kadınlar oluşturuyor.

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Çöpten toplatılan bir şeyleri sıfırdan bir elbiseye dönüştürmenin farkındalık oluşturduğunu ifade eden Bilgiç, "3?yıl önce kadınlara istihdam sağlamak amacıyla kendi gelirlerini, kendi imkanlarıyla bir şeyleri başarmaları için bir yer açmak istedim başardığıma inanıyorum. Hiç kimseden destek almadan, hiçbir kurum, kuruluştan destek almadan giriştim bu işe. Atıklardan çöp topladım, terzi terzi dolaştım. Bazen bu çöpleri ayrıştırırken kötü hissettiğim de oldu, daha kötü hissettiğim anlar da oldu. Çünkü yanımdaki kadınlar bazen yapabilir miyiz diye söyleniyor. Çöpleri ayrıştırırken tek tek motifleri çıkarıp sonra bir yıkamadan geçiriyorduk. Kaftan tarzı önce başladım, kalıpları satın almaya başladık, çünkü bir kalıp çıkarma gibi bir şeyimiz yoktu, eğitimimiz yoktu. Kalıpları aldıktan sonra kaftanlara dönüştürdük, bunları kendi mağazamda önce sergiledim. Aslında çöpten bir şeyleri sıfırdan bir elbiseye dönüştürmek bir farkındalık oluşturdu. Bu ciddi anlamda halkta bir farkındalık oluşturdu. Bundan çanta üretenler mi dersiniz, ayakkabı yapana kadar, düğünler için. Aynı zamanda şallar, aynı zamanda büstiyer, bu tarz girişimlerde bulunan kadınlarımız oldu. Bu tabii ki sevindirdi, ama bu artık az gelmeye başladı. Bu yüzden yerimi değiştirip daha büyük bir yere geçtim, gelinliğe de giriştim" dedi.

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Yandaki gelinlik örneğini atıklardan yaptığını belirten Bilgiç, "Yarım kalmış buradaki kadınları anlatan, yarım hayallerin gelinliği, hemen hemen her şey yarım, motifler yarım, olanlar yarım, bunların hepsini bir gelinlikte bir hikâye şeklinde ürettim. Başardığıma inanıyorum. Yurt dışına açılma planlarımız var, hedeflerimiz var. Yurt dışına şu ana kadar?3?gelinlik gönderdik, yaptığımız ürünler gönderdik, kaftanları aynı şekilde gönderdik, farklı ülkelere, farklı yerlere gitme gibi bir hedefimiz var. İnşallah en kısa zamanda daha da büyütmek, daha büyük bir yere geçme planlarımız var. Bana göre kadın güçlenirse ev güçlenir, ev güçlenirse toplum güçlenir. Aynı zamanda gençlerimize istihdam sağlanılması, gençlerimizin farklı yerlere gidip iş arayışlarına gireceklerine kendi memleketlerinde bu işleri yapmaları, bu tarz yerlerin iş imkânı sağlamaları, özellikle belli iş adamlarımızın bunlara destek vermesi gerektiğini düşünüyoru. Nasıl ki kadınlarımız evde elleri yatkın iş yapabiliyorlarsa ama bir destek alamadıkları için bunları işe dönüştüremiyorsa, eminim gençlerimiz de vardır. Daha büyük bir yere geçmeyi düşünüyorum, aynı zamanda sadece kadınlarla değil, gençlerimiz de. Cizre potansiyeli, genç nüfusa sahip, gençlerimizin burada heba olmasını istemiyorum, Cizre'nin farklı bir yere gelmesini istiyorum" diye konuştu.

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Atölyede İmran Bilgiç ile çalıştıklarını dile getiren Esma Arıkan ise kişiye özel üretimler yaptıklarını belirterek,?"İmren?Hanım'ın atölye açtığını duydum ve ben de ona katılmak istedim. Burada yarım kalan hayalleri tamamladık. Atık malzemelerimizi topladık, çöplerimizi ayrıştırdık, temizledik, kestik, diktik, yepyeni ürünler, hayaller olarak siz değerli müşterilerimize sunuyoruz. Kişiye özel, istenildiği takdirde kişiye özel de tasarımlar yapıyoruz. Ve bizim her gelinliğimiz özeldir, hepsinin ayrı bir hikayesi vardır" şeklinde konuştu.