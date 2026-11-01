Şırnak'ta Kıbrıs Gazisi Nurettin Ürper son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Özelli köyü nüfusuna kayıtlı Kıbrıs Gazisi Nurettin Ürper için cenaze töreni düzenlendi. Törene Uludere Kaymakamı Salih Kaya da katıldı. Kaymakam Kaya, törende merhum gazinin ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ileterek, Ürper'e Allah'tan rahmet diledi.

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