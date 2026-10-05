Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte 28 Eylül-4 Ekim tarihlerinde asayiş ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

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