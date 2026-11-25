Şırnak'ta "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

Şırnak Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kadına yönelik şiddet konulu tanıtım videosunun izlenmesinin ardından programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Melike Tatar, kadına yönelik şiddetin toplumun en önemli meselelerinden biri olduğunu söyledi.

Kadına şiddete karşı toplumsal sorumluluğun artırılması gerektiğini ifade eden Tatar, şunları kaydetti:

"Kadına yönelik şiddete karşı toplumsal farkındalığı artırmak, kadınların yaşam hakkına, özgürlüğüne ve insan onuruna sahip çıkmak amacıyla bir araya gelmiş bulunmaktayız. Kadına yönelik şiddet yalnızca kadınları değil, aileyi ve bütün toplumu etkilemektedir. Şiddetin hiçbir gerekçesi, bahanesi ve kabul edilir bir yanı bulunmamaktadır. Kadınların korkmadan yaşadığı, kendilerini güvende hissettiği ve eşit fırsatlara sahip olduğu bir toplum oluşturmak hepimizin sorumluluğudur. Bu mücadele yalnızca devlet kurumlarının değil, ailelerin, eğitimcilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve toplumun her ferdinin bir sorumluluğundadır."

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Tatar, İl Müdürlüğü olarak kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadınların korunması ve güçlenmesi amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

Programda oratoryo gösterimi ve müzik dinletisinin yanı sıra Gazze'de İsrail'in saldırıları sonucu şiddete uğrayan kadınların fotoğraflarını içeren video da gösterildi.

İl protokolü üyeleri salon girişinde Kadına Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla kurulan stantları gezdi.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı İdil Özdemir Doğan, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Birlik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Lokman Besen, Şırnak Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Cabir Altıntaş, kurum temsilcileri, kadınlar ve vatandaşlar katıldı.