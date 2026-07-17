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        Şırnak'ta kayalıklarda mahsur kalan 2 kişinin kurtarılması için çalışma yürütülüyor

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 2 kişinin kurtarılması için çalışma yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 00:29 Güncelleme:
        Şırnak'ta kayalıklarda mahsur kalan 2 kişinin kurtarılması için çalışma yürütülüyor

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 2 kişinin kurtarılması için çalışma yürütülüyor.

        Ballıkaya mevkisi dağlık alanındaki kayalıklarda dün 2 kişinin mahsur kaldığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar yapıldı.

        İhbar üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

        Ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgeye sevk edilen jandarmaya ait helikopter, güvenli iniş alanı bulamadı.

        Bunun üzerine mahsur kalan 2 kişinin kurtarılması için AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri yürüyerek bölgeye ulaşmaya çalışıyor.

        Ekiplerin 2 kişinin kurtarılması için başlattığı çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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