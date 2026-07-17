Şırnak'ta kayalıklarda mahsur kalan 2 kişinin kurtarılması için çalışma yürütülüyor
Şırnak'ın Silopi ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 2 kişinin kurtarılması için çalışma yürütülüyor.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 2 kişinin kurtarılması için çalışma yürütülüyor.
Ballıkaya mevkisi dağlık alanındaki kayalıklarda dün 2 kişinin mahsur kaldığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar yapıldı.
İhbar üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgeye sevk edilen jandarmaya ait helikopter, güvenli iniş alanı bulamadı.
Bunun üzerine mahsur kalan 2 kişinin kurtarılması için AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri yürüyerek bölgeye ulaşmaya çalışıyor.
Ekiplerin 2 kişinin kurtarılması için başlattığı çalışmalar sürüyor.
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