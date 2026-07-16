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        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Şırnak'ta mide ve bağırsaklarında uyuşturucu bulunan İran uyruklu 2 zanlı tutuklandı

        Şırnak'ta mide ve bağırsaklarında uyuşturucu bulunan İran uyruklu 2 zanlı tutuklandı

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde mide ve bağırsaklarında kapsüller içinde uyuşturucu bulunan İran uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 20:50 Güncelleme:
        Şırnak'ta mide ve bağırsaklarında uyuşturucu bulunan İran uyruklu 2 zanlı tutuklandı

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde mide ve bağırsaklarında kapsüller içinde uyuşturucu bulunan İran uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan İran uyruklu D.T. ve T.K'yi şüpheli hareketleri üzerine gözaltına aldı.

        Silopi Devlet Hastanesine sevk edilen zanlıların röntgen ve tomografi çekimlerinde mide ve bağırsaklarında kapsüller olduğu tespit edildi.

        Şüphelilerin yuttuğu toplam 151 kapsül sentetik uyuşturucu çıkarıldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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