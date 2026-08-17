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        Şırnak'ta refüje çarpan kamyonetteki 5 kişi yaralandı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde kamyonetin refüje çarpması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 14:08 Güncelleme:
        Şırnak'ta refüje çarpan kamyonetteki 5 kişi yaralandı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde kamyonetin refüje çarpması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

        D.S. (45) idaresindeki 27 BGE 741 plakalı kamyonet, Cizre-Şırnak kara yolunun Bozalan mevkisinde kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek refüje çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile araçtaki H.S. (36), D.S. (27), N.A.S. (1) ve E.S. (5) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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