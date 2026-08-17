Şırnak'ta refüje çarpan kamyonetteki 5 kişi yaralandı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde kamyonetin refüje çarpması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde kamyonetin refüje çarpması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
D.S. (45) idaresindeki 27 BGE 741 plakalı kamyonet, Cizre-Şırnak kara yolunun Bozalan mevkisinde kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek refüje çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki H.S. (36), D.S. (27), N.A.S. (1) ve E.S. (5) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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