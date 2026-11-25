Şırnak Belediyesi, su kaynaklarının daha verimli kullanılması ve kentteki su altyapısının modernize edilmesi amacıyla Dijital Su Sayaçları Projesini hayata geçirdi. Projenin ilk montaj çalışmaları Bahçelievler Mahallesi’ndeki Maden Afet Konutları bölgesinde başladı.

Şırnak’ta belediye hizmetlerinde dijital dönüşüm kapsamında su yönetimini teknolojiyle buluşturan yeni bir uygulama başlatıldı. Su kaynaklarının korunması, tüketimin daha etkin takip edilmesi ve altyapı hizmetlerinin modernleştirilmesini hedefleyen Dijital Su Sayaçları Projesinde ilk saha uygulamasına geçildi. Şırnak Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında ilk dijital su sayaçlarının montajına Bahçelievler Mahallesi Maden Afet Konutları bölgesinde başlandı. Kent genelinde su yönetiminin daha verimli, şeffaf ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması amacıyla hazırlanan projenin, belediyenin altyapı hizmetlerinde teknolojik dönüşüme katkı sağlaması bekleniyor. Dijital sayaç sisteminin devreye alınmasıyla birlikte su tüketiminin daha etkin takip edilmesi, kullanım verilerinin daha sağlıklı değerlendirilmesi ve su kaynaklarının kontrollü kullanılmasına yönelik önemli bir adım atılmış olacak. Yeni sistemle su yönetiminde verimliliğin artırılması, olası kayıpların daha etkin takip edilmesi ve belediyenin altyapı hizmetlerinde dijital imkânlardan daha fazla yararlanılması hedefleniyor. Şırnak Belediyesi, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, Dijital Su Sayaçları Projesi'nin ilk montaj çalışmalarının Maden Afet Konutları bölgesinde başladığını duyurdu. Açıklamada, su altyapısının daha verimli, şeffaf ve sürdürülebilir hale getirilmesi amacıyla başlatılan çalışmaların kentte su yönetiminin modernleştirilmesine katkı sunacağı belirtildi.