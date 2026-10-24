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        Şırnak'ta tarım arazilerine sıkı denetim

        Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri; Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında geniş kapsamlı arazi denetimleri gerçekleştirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 14:41 Güncelleme:
        Şırnak'ta tarım arazilerine sıkı denetim

        Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri; Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında geniş kapsamlı arazi denetimleri gerçekleştirdi.

        Şırnak genelinde tarım topraklarının korunması, verimli kullanılması ve amacına aykırı kullanımın önüne geçilmesi amacıyla yürütülen saha çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, bölgenin önemli tarım merkezlerinde denetim gerçekleştirdi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki uzman ekipler; Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde tarım arazilerini mercek altına aldı. 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu çerçevesinde yürütülen kontrollerde, arazilerin mevcut durumları, parselasyon yapıları ve mevzuata uygunlukları yerinde incelendi.

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        Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarım arazilerinin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini belirtti. Yapılan çalışmalarla verimli tarım topraklarının muhafaza edilmesi ve mevzuata aykırı uygulamaların engellenmesi amaçlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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