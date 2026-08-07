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        "TEKNOFEST Drone Şampiyonası"nın birinci etabı yarın Şırnak'ta başlıyor

        Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında Şırnak'ta düzenlenecek "Drone Şampiyonası"nın birinci etabı yarın başlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2026 - 16:54 Güncelleme:
        "TEKNOFEST Drone Şampiyonası"nın birinci etabı yarın Şırnak'ta başlıyor

        Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında Şırnak'ta düzenlenecek "Drone Şampiyonası"nın birinci etabı yarın başlıyor.

        Şehir Stadı'ndaki yarışlara, 11 ilden 32 lisanslı sporcu katılacak. Şampiyona, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin (STM) yürütücülüğünde düzenlenecek.

        İlk etabı Şırnak'ta, ikinci etabı Batman'da gerçekleştirilecek yarışların tamamlanmasının ardından, dereceye giren sporcuların katılımıyla 30 Eylül'de Şanlıurfa'da şampiyonanın finali yapılacak.


        Şırnak Valisi Birol Ekici, gazetecilere yaptığı açıklamada, dron yarışmasının kentte düzenlenmesinin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

        Şampiyonaya 5 bin öğrencinin seyirci olarak katılacağını belirten Ekici, şunları kaydetti:

        "32 lisanslı sporcu dronlarıyla yarın yarışmaya katılacak. Şehrimizden bu yarışma için olağanüstü bir başvuru yapıldı. 17 bin 393 kişi, 30 Eylül'de Şanlıurfa'da düzenlenecek TEKNOFEST Drone Şampiyonası'na katılmak üzere başvuru yaptı. Bunlardan 22'si yarı finalist oldu. Şu an değerlendirmeler devam ediyor. 3'ü de finalist olmuş durumda. Bu yıl bu yarışmada şehrimize birincilik getireceğimize inanıyorum. Çünkü biz El Cezerilerin torunlarıyız. 1136 yılında Cizre'de doğan El Cezeri, bugün robotiğin ve sibernetiğin kurucusu, robot üreten İslam alimlerinin en çok bilgili olanı konumundadır. Bu topraklarda El Cezeri'yi yetiştirdik, hemen yakınlarımızda Aziz Sancar'ı yetiştirmiş bir bölgenin çocukları olarak, gelecekte çok fazla Cezeriler, çok daha fazla Aziz Sancarlar yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bilgi çağına ve Türkiye Yüzyılı'na da gençlerimizle en çok katkı yapan şehir olacağız. Bu konuda gençlerimize güveniyorum."


        Paydaş kuruluşlardan Belediye, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odası başta olmak üzere tüm kamu kuruluşlarına teşekkür eden Vali Ekici, vatandaşları etkinliğe davet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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