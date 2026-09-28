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        TEKNOFEST Güneydoğu için Cizre'de koordinasyon toplantısı

        Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu öncesinde, Şırnak'ın Cizre ilçesinden festivale katılacak öğrencilerin organizasyon süreçleri planlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 15:48 Güncelleme:
        TEKNOFEST Güneydoğu için Cizre'de koordinasyon toplantısı

        Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu öncesinde, Şırnak'ın Cizre ilçesinden festivale katılacak öğrencilerin organizasyon süreçleri planlandı.

        30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST Güneydoğu hazırlıkları kapsamında, Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde koordinasyon toplantısı düzenlendi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke başkanlığında okul müdürlerinin katılımıyla yapılan toplantıda, öğrencilerin festivale katılımı, ulaşım ve seyahat güvenliği önlemleri ele alındı.

        Toplantıda konuşan İke, öğrencilerin aylardır robotik kodlama, yapay zeka, havacılık ve çevre teknolojileri alanlarında yoğun çaba harcadığını belirtti.

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        Gerçekleştirilen planlamanın önemine değinen İke, şunları kaydetti:

        "Çocuklarımız aylardır robotik kodlamadan yapay zekaya, havacılıktan çevre teknolojilerine kadar laboratuvarlarda sabahlayarak sahici bir emek veriyor. Bugün burada yaptığımız planlama, o çocukların Şanlıurfa'ya sadece birer izleyici olarak gitmesi için değil, döktükleri gerçek alın terini orada gururla sergileyebilmeleri içindir."

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