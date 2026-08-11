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        AK Parti Sivas İl Başkanı Tanrıverdi partisinin 25. yıl dönümünü kutladı

        Sivas'ta, AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü dolayısıyla basın toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 16:07 Güncelleme:
        AK Parti Sivas İl Başkanı Tanrıverdi partisinin 25. yıl dönümünü kutladı

        Sivas'ta, AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü dolayısıyla basın toplantısı düzenlendi.

        AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, İl Başkanlığında düzenlenen "Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır" temalı basın toplantısında yaptığı konuşmada, bundan 25 yıl önce bir millet hareketi olan AK Parti'nin kurulduğunu söyledi.

        AK Parti'nin yalnızca yeni bir siyasi parti değil, aziz milletin değişim iradesinin, demokrasi talebinin ve güçlü Türkiye idealinin adı olduğunu vurgulayan Tanrıverdi, "Milletimiz, kuruluşundan yalnızca 15 ay sonra AK Parti'yi tek başına iktidara taşıyarak ülkemizin kaderini değiştirecek büyük yürüyüşün önünü açtı. 3 Kasım 2002'den itibaren Türkiye, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tarihinin en kapsamlı kalkınma, demokratikleşme ve atılım dönemlerinden birine girdi. AK Parti olarak 25 yıldır yalnızca iktidarda bulunmadık. Milletimizin emanetini taşıdık, ülkemizin yükünü omuzladık, Türkiye'yi her alanda büyütmenin ve güçlendirmenin mücadelesini verdik." diye konuştu.

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        Tanrıverdi, her defasında millete güvendiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Milletimizle omuz omuza verdik. Önümüze çıkarılan engeller karşısında geri adım atmadık, Türkiye'nin istikametinin değiştirilmesine müsaade etmedik. Terörsüz Türkiye idealimiz doğrultusunda devletimizin kararlı iradesi, kahraman güvenlik güçlerimizin fedakar mücadelesi ve milletimizin sarsılmaz birlik ve beraberliği sayesinde ülkemizi 40 yıldır canımızdan, kaynağımızdan ve geleceğimizden çalan terör belasından kurtardık. Bu tarihi kazanımı, şehitlerimizin aziz hatırasına ve gazilerimizin fedakarlığına sahip çıkarak birlik, kardeşlik ve huzur içinde geleceğe taşıyacağız."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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