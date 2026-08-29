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        Akıncılar Kaymakamı Karababa, köy ziyaretlerinde bulundu

        Akıncılar Kaymakamı Faruk Karababa, köy ziyaretleri gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 09:15 Güncelleme:
        Akıncılar Kaymakamı Karababa, köy ziyaretlerinde bulundu

        Akıncılar Kaymakamı Faruk Karababa, köy ziyaretleri gerçekleştirdi.

        Sevindik, Eskibağ, Kayı ve Avşar köylerini ziyaret eden Karababa, köy muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelerek köylerin ihtiyaçları, yürütülen çalışmalar ve vatandaşların talep ve görüşleri hakkında bilgi aldı.

        Karababa, ziyaretlerin sonunda gösterdikleri misafirperverlikten dolayı köy sakinlerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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