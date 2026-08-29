Akıncılar Kaymakamı Karababa, köy ziyaretlerinde bulundu
Akıncılar Kaymakamı Faruk Karababa, köy ziyaretleri gerçekleştirdi.
Giriş: 29.08.2026 - 09:15 Güncelleme:
Akıncılar Kaymakamı Faruk Karababa, köy ziyaretleri gerçekleştirdi.
Sevindik, Eskibağ, Kayı ve Avşar köylerini ziyaret eden Karababa, köy muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelerek köylerin ihtiyaçları, yürütülen çalışmalar ve vatandaşların talep ve görüşleri hakkında bilgi aldı.
Karababa, ziyaretlerin sonunda gösterdikleri misafirperverlikten dolayı köy sakinlerine teşekkür etti.
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