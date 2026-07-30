Bakan Çiftçi, Sivas'ta Toplu Temel Atma, Açılış ve Yeni Araç Teslim Töreni'nde konuştu:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Huzurun olmadığı yerde yatırım olmaz. Güvenin olmadığı yerde üretim olmaz. Emniyetin olmadığı yerde gelecek inşa edilemez. Bu sebeple güvenlik altyapımıza yaptığımız her yatırım aynı zamanda milletimizin geleceğine yaptığımız bir yatırımdır." dedi.



Çeşitli programlara katılmak üzere Sivas'a gelen Çiftçi, Arifan Külliyesi'nde Geniş Kapsamlı Sivil Toplum Toplantısı'na katıldı.



Ardından Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi'nde düzenlenen Toplu Temel Atma, Açılış ve Yeni Araç Teslim Töreni'ne katılan Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, Sivas'ın tarihi, kültürel ve Milli Mücadele'deki önemine vurgu yaparak, kentin kadim bir şehir olduğunu söyledi.



Bakan Çiftçi, temeli atılan hizmet binalarının büyük ve güçlü Türkiye idealinin, güçlü devlet anlayışının ve vatandaşlara daha kaliteli kamu hizmeti sunma iradesinin somut göstergesi olduğunu belirtti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son çeyrek asırda Sivas'ın da eser ve hizmet siyaseti doğrultusunda önemli yatırımlara kavuştuğunu ifade eden Çiftçi, eğitimden sağlığa, ulaşımdan adalete, sanayiden tarıma, gençlik ve spor hizmetlerinden güvenlik altyapısına kadar yapılan yatırımların kentin kalkınmasını hızlandırarak "Türkiye Yüzyılı" hedeflerine daha güçlü hazırlanmasına katkı sağladığını dile getirdi.



- "Güvenin olmadığı yerde üretim olmaz"



"Bizim anlayışımızda güvenlik, kalkınmanın ön şartıdır" diyen Çiftçi, "Huzurun olmadığı yerde yatırım olmaz. Güvenin olmadığı yerde üretim olmaz. Emniyetin olmadığı yerde gelecek inşa edilemez. Bu sebeple güvenlik altyapımıza yaptığımız her yatırım aynı zamanda milletimizin geleceğine yaptığımız bir yatırımdır." ifadelerini kullandı.



Sivas İl Emniyet Müdürlüğü için inşa edilecek yeni hizmet binasının yaklaşık 23 bin 600 metrekare kapalı alana sahip olacağını aktaran Çiftçi, üç bloktan oluşacak kompleksin yaklaşık 1 milyar liralık yatırımla hayata geçirileceğini söyledi.



Projenin tamamlanmasıyla emniyet teşkilatının daha modern ve etkin şartlarda hizmet sunacağına değinen Çiftçi, Koyulhisar İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binasının da 20 Eylül 2025 itibarıyla tamamlandığını ve 62 personelle hizmet verdiğini kaydetti.



Emniyet teşkilatına kazandırılan 26 yeni hizmet aracının polislerin sahadaki etkinliğini artıracağına dikkati çeken Çiftçi, İl Özel İdaresine alınan 96 araç ve iş makinesinin de kırsal altyapıdan afet müdahalesine kadar birçok alanda kullanılacağını belirtti.





Bakan Çiftçi, emniyet ve jandarma araçlarını sürekli yenilediklerini, kent genelinde kamu yatırımlarının sürdüğünü anlattı.



Hizmet anlayışlarının merkezinde eser ve yatırım olduğunu vurgulayan Çiftçi, "Şehirleri yalnızca yollarla birbirine bağlamıyoruz, gönülleri buluşturuyor, üretimi büyütüyor, ticareti güçlendiriyor, istihdamı artırıyor ve geleceği inşa ediyoruz. Çünkü güçlü ulaşım, güçlü ekonomi demektir. Güçlü ekonomi ise güçlü devlet ve güçlü millet demektir." diye konuştu.



Çiftçi, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı ile bugüne kadar 2 milyondan fazla yolcu taşındığı bilgisini vererek, Yağdonduran, Geminbeli ve Çamlıbel tünelleri ile Kuzey Çevre Yolu projelerinin Sivas'ın ulaşım altyapısını güçlendirdiğini söyledi.



Sağlık alanında ise 1053 yataklı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin bölgeye hizmet verecek önemli bir merkez olacağını bildiren Çiftçi, eğitim yatırımları kapsamında Öğretmen Akademisi'nin de Türkiye'nin geleceği açısından önemli katkılar sağlayacağını dile getirdi.



- "Milletimizin huzurunu korumak için gece gündüz demeden çalışıyoruz"



Polis, jandarma, sahil güvenlik ve tüm kurumlarla milletin huzurunu korumak için gece gündüz demeden çalıştıklarının altını çizen Bakan Çiftçi, şöyle devam etti:



"Türkiye Yüzyılı, eserlerin, hizmetlerin ve güçlü devlet vizyonunun yüzyılı olacaktır. Bizler güvenliği sadece suçla mücadele olarak görmüyoruz. Güvenliği, vatandaşımızın evine huzurla dönebilmesi, çocuklarımızın güven içerisinde eğitim alabilmesi, esnafımızın gönül rahatlığıyla dükkanını açabilmesi, yatırımcının güvenle üretim yapabilmesi olarak algılıyoruz. İçişleri Bakanlığı olarak teknolojiyi kullanan, insan odaklı, önleyici güvenlik anlayışını esas alan güçlü bir güvenlik mimarisini ülkemizin dört bir yanında hayata geçiriyoruz. Polisimizle, jandarmamızla, sahil güvenliğimizle ve tüm kurumlarımızla milletimizin huzurunu korumak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Sivas, tarih boyunca devletine sadakatiyle, milli birlik ve beraberliğe verdiği destekle her zaman öncü şehirlerden biri olmuştur. Bu kadim şehir, bundan sonra da Türkiye Yüzyılı'nın inşasında aynı kararlılıkla yol yürümeye devam edecektir."



- Güler, Sivas'a yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi



TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de kentte 2 yeni kamu binasının temelinin atılmasından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.



Sivas'ta Valilik koordinasyonunda belediye ve ilgili kurumlarla yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçelerde kamu kurumlarının bina ve altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında çalışmaların sürdüğünü ifade eden Güler, birkaç yıl içerisinde 16 ilçede kamu hizmetlerine yönelik bina ihtiyaçlarının karşılanmasının hedeflendiğini söyledi.



Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda çalışmaların devam ettiğini, altyapı çalışmalarının da yüzde 50'sinin tamamlandığını anlatan Güler, ek pist, terminal bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.



Sivas çevreyolunun da yatırım programına alındığının bilgisini veren Güler, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Kompleksi'nde çalışmaların büyük oranda tamamlandığını kaydetti.



Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ise yaklaşık 537 milyon lira değerindeki 96 araç, iş makinesi ve ekipmanın İl Özel İdaresi envanterine dahil edilmesinin, kırsal altyapı hizmetlerinin daha güçlü ve etkin bir yapıya kavuşmasına katkı sağlayacağını vurguladı.



Konuşmaların ardından Bakan Çiftçi ile protokol üyeleri, butona basarak İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası ve Yıldızeli Hükümet Konağı'nın yapım sürecini başlattı, Koyulhisar Jandarma Hizmet Binası'nın resmi açılışını gerçekleştirdi.



Törende ayrıca, İçişleri Bakanlığınca Sivas İl Özel İdaresi için temin edilen iş makineleri ile İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen araçlar da teslim edildi.





Bakan Çiftçi ve beraberindeki protokol üyeleri, daha sonra Sivas Belediyesini ziyaret etti.







