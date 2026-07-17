Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici Sivas'ta konuştu:

        Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici Sivas'ta konuştu:

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulundukları helikopterin düşmesi sonucu ölümleriyle ilgili soruşturmaya ilişkin, "Kusuru ve kastı olanlar mutlaka meydana çıkarılacak, şüpheler aydınlatılacak, hak edenler hak ettiği cezayı alacak." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 19:46 Güncelleme:
        Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici Sivas'ta konuştu:

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulundukları helikopterin düşmesi sonucu ölümleriyle ilgili soruşturmaya ilişkin, "Kusuru ve kastı olanlar mutlaka meydana çıkarılacak, şüpheler aydınlatılacak, hak edenler hak ettiği cezayı alacak." dedi.

        Bir dizi programa katılmak üzere Sivas'a gelen Destici, ilk olarak Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kemal Doğan'ı ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

        Destici, burada yaptığı açıklamada, BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulundukları helikopterin düşmesi sonucu ölümleriyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 19 şüphelinin tutuklanmasına değindi.

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının takipsizlik kararı vererek dosyayı Ankara'ya göndermesinin çok önemli bir aşama olduğunu belirten Destici, "Daha önce söylediğim gibi yakın zamanda bunun sonuçları olacaktı. 13 Temmuz'da birinci dalga operasyonu oldu. 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 2'si yurt dışında, 2'si tutuklu olmak üzere 25 şüpheli gözaltına alındı." dedi.

        Destici, soruşturma kapsamında bugün gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'unun tutuklandığına dikkati çekti.

        Soruşturmayla ilgili sürecin devam ettiğini dile getiren Destici, şunları kaydetti:

        "Baktığımız zaman bu hadisede olağan şüpheler var. Bunlardan birincisi, helikopterin düşmesine o gün orada bulunan ve uçuş gerçekleştiren, hatta bizim kanaatimize göre helikopter kalktığı andan itibaren helikopteri takip eden uçaklar var. Önce yok denildi ama sonradan gelen radar görüntüleri, Hava Kuvvetlerinden gelen bilgiler olduğu noktasında şüphe götürmeyecek şekilde teyit ettik. Sadece Çağlayancerit'ten kalktıktan sonra değil, Sivas'tan kalktıktan sonra başlayan bir takip var. Bunların detayları dosyada mevcut. Gizlilik kararı olduğu için bu kadar konuşabiliyoruz. Biz zaten başından itibaren bu şüpheler ortadan giderilmeden buna kaza demeyeceğimizi söyledik. Türkiye ve yurt dışından akıllı bir dizayn var, bunu görüyoruz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde bu soruşturmayı yürüten bir başsavcı vekilimiz, iki savcı var. Adalet Bakanı'mız ve Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı da bu işi araştırmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı'mızın hassasiyeti ortada, bunu da ifade etmemiz gerekiyor. İnşallah bu süreç devam edecek. Kusuru ve kastı olanlar mutlaka meydana çıkarılacak, şüpheler aydınlatılacak, hak edenler hak ettiği cezayı alacak."

        Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kemal Doğan da nazik ziyaretlerinden dolayı BBP Genel Başkanı Destici'ye teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran bir gemiyi hedef aldı
        İran bir gemiyi hedef aldı
        Ahbap Derneği'nin kurucusu Alper Çelik tutuklandı
        Ahbap Derneği'nin kurucusu Alper Çelik tutuklandı
        İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 10 zam
        İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 10 zam
        "Para burada abi"
        "Para burada abi"
        "ABD yeni askeri sevkiyat planlıyor" iddiası
        "ABD yeni askeri sevkiyat planlıyor" iddiası
        Christ Oulai adım adım Fiorentina'ya!
        Christ Oulai adım adım Fiorentina'ya!
        Yedieminde yapay zekalı 1,5 milyar liralık vurgun!
        Yedieminde yapay zekalı 1,5 milyar liralık vurgun!
        F.Bahçe'nin Gornik Zabrze kadrosu belli oldu!
        F.Bahçe'nin Gornik Zabrze kadrosu belli oldu!
        Depozito İade Sistemi'nde yeni döneme ilişkin açıklama
        Depozito İade Sistemi'nde yeni döneme ilişkin açıklama
        Bugün Ne Oldu? 17 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 17 Temmuz 2026 haberleri
        Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
        Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
        Apple yeniden zirvede!
        Apple yeniden zirvede!
        F.Bahçe'de imza şov!
        F.Bahçe'de imza şov!
        CHP'ye mutlak butlan kararı Yargıtay'da
        CHP'ye mutlak butlan kararı Yargıtay'da
        Süper Lig'de en pahalı transferler!
        Süper Lig'de en pahalı transferler!
        Lüks yatta golfe başladı
        Lüks yatta golfe başladı
        İstanbul'da dolar bazında tarihi zirve
        İstanbul'da dolar bazında tarihi zirve
        Topkapı Sarayı'nın en 'tatlı' merkezi!
        Topkapı Sarayı'nın en 'tatlı' merkezi!
        10 soruda 12. Yargı Paketi'nin merak edilenleri
        10 soruda 12. Yargı Paketi'nin merak edilenleri
        "Gecikmeli düğün kutlamamız"
        "Gecikmeli düğün kutlamamız"

        Benzer Haberler

        Sivas'ta "4. İsmail Güneş Basın Ödülleri" sahiplerini buldu İsmail Güneş'in...
        Sivas'ta "4. İsmail Güneş Basın Ödülleri" sahiplerini buldu İsmail Güneş'in...
        Valon Ethemi yeniden Sivasspor'da
        Valon Ethemi yeniden Sivasspor'da
        Destici: Türkiye ve yurt dışından akıllı bir dizayn var, bunu görüyoruz
        Destici: Türkiye ve yurt dışından akıllı bir dizayn var, bunu görüyoruz
        Sivas şehir merkezinde KKKA vakasına rastlanılmadı
        Sivas şehir merkezinde KKKA vakasına rastlanılmadı
        BBP Sivas İl Başkanı Hakan Sezerer, gazetecilerle bir araya geldi
        BBP Sivas İl Başkanı Hakan Sezerer, gazetecilerle bir araya geldi
        Ulaş Belediyesi tarla yollarını hasada hazırlıyor
        Ulaş Belediyesi tarla yollarını hasada hazırlıyor