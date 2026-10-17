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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2026 - 15:19 Güncelleme:
        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Stat: 4 Eylül

        Hakemler: Emre Kaan Çalışkan, Murathan Çomoğlu, Buğra Can Semercioğlu

        Ekenler Beton Sivasspor: Arda Erdursun, Mehmet Feyzi Yıldırım, Mert Çelik, Oğuzhan Aksoy (Dk. 63 Burak Kapacak), Turan Tuzlacık (Dk. 83 Duodu), Yusuf Çağlar Kefkir, Salih Kavrazlı (Dk. 46 Yusuf Cihat Çelik), Musah Muhammed, Ceesay (Dk. 63 Charisis), Ethemi, Manaj

        SMS Grup Sarıyer: Sehic, Caner Osmanpaşa (Dk. 46 Attamah), Işık Kaan Arslan, Eşref Korkmazoğlu, Hasan Emre Yeşilyurt (Dk. 86 Thiam), Barış Alıcı (Dk. 86 Erdi Dikmen), Üzeyir Ergün, Doğan Can Davas (Dk. 68 Eren Karadağ), Poko (Dk. 68 Tunahan Ergül), Efecan Karaca, Eze

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        Goller: Dk. 1 Poko (SMS Grup Sarıyer), Dk. 30 Manaj (Ekenler Beton Sivasspor)

        Sarı kartlar: Dk. 32 Işık Kaan Arslan, Dk. 45 Hasan Emre Yeşilyurt, Dk. 90+6 Erdi Dikmen (SMS Grup Sarıyer), Dk. 82 Yusuf Çağlar Kefkir (Ekenler Beton Sivasspor)

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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