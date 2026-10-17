Futbol: Trendyol 1. Lig
Stat: 4 Eylül
Hakemler: Emre Kaan Çalışkan, Murathan Çomoğlu, Buğra Can Semercioğlu
Ekenler Beton Sivasspor: Arda Erdursun, Mehmet Feyzi Yıldırım, Mert Çelik, Oğuzhan Aksoy (Dk. 63 Burak Kapacak), Turan Tuzlacık (Dk. 83 Duodu), Yusuf Çağlar Kefkir, Salih Kavrazlı (Dk. 46 Yusuf Cihat Çelik), Musah Muhammed, Ceesay (Dk. 63 Charisis), Ethemi, Manaj
SMS Grup Sarıyer: Sehic, Caner Osmanpaşa (Dk. 46 Attamah), Işık Kaan Arslan, Eşref Korkmazoğlu, Hasan Emre Yeşilyurt (Dk. 86 Thiam), Barış Alıcı (Dk. 86 Erdi Dikmen), Üzeyir Ergün, Doğan Can Davas (Dk. 68 Eren Karadağ), Poko (Dk. 68 Tunahan Ergül), Efecan Karaca, Eze
Goller: Dk. 1 Poko (SMS Grup Sarıyer), Dk. 30 Manaj (Ekenler Beton Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 32 Işık Kaan Arslan, Dk. 45 Hasan Emre Yeşilyurt, Dk. 90+6 Erdi Dikmen (SMS Grup Sarıyer), Dk. 82 Yusuf Çağlar Kefkir (Ekenler Beton Sivasspor)
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