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        Gemerek'te 4-6 yaş Kur'an kursunun kapanış programı düzenlendi

        Sivas'ın Gemerek ilçesinde, 4-6 yaş Kur'an kursunun kapanış programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 12:53 Güncelleme:
        Gemerek'te 4-6 yaş Kur'an kursunun kapanış programı düzenlendi

        Sivas'ın Gemerek ilçesinde, 4-6 yaş Kur'an kursunun kapanış programı gerçekleştirildi.


        Yeniçubuk Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programa, Kaymakam Enes Burak Koca, Gemerek Belediye Başkanı Sezai Çelikten, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli etkinliklerle devam etti.

        Programda konuşan Kaymakam Koca, Kur'an kurslarının çocukların manevi ve ahlaki gelişimlerine önemli katkılar sunduğunu belirterek, programın hazırlanmasında emeği geçen öğreticilere, velilere ve tüm görevlilere teşekkür etti.

        Program, hatıra fotoğrafı çekinilmesiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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