Gemerek'te Kur'an kursu öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi

Gemerek İlçe Müftülüğü, Kur'an kursu öğrencileri için mezuniyet töreni düzenledi. Gemerek Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, yaz Kur'an kurslarında eğitim gören minik öğrenciler, kapanış programı için hazırladıkları çeşitli etkinlikleri sahneledi. İlçe Müftülüğü tarafından öğrenciler arasında düzenlenen futbol turnuvasında dereceye giren takımlara çeşitli ödüller verildi. Programa, Gemerek Kaymakamı Enes Burak Koca, Belediye Başkanı Sezai Çelikten, İlçe Müftüsü İrfan Ayık, İlçe Emniyet Amiri Dağıstan Çağıran, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Tugay Olucak, AK Parti İlçe Başkanı Batuhan Şahin Balcı, MHP İlçe Başkanı Mehmet Sarıhan, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

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