GÜNCELLEME 2 - Sivas'ta 11 aylık bebeğin kaybolmasına ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı

Sivas'ın Divriği ilçesinde 11 aylık bebeğin kaybolmasına ilişkin aralarında babasının da bulunduğu 6 zanlı gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında anne Elif Balıkçı'nın ifadesine başvuran jandarma ekipleri, bebeğin babası Yusuf Balıkçı, akrabaları M.R.B. (60) ve çadırlar bölgesinde kalan K.D. (50), Ö.B. (19), R.B. (45) ile ismi öğrenilemeyen bir veteriner hekimi gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından Divriği Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecekleri öğrenildi.

Anne Elif Balıkçı, jandarmadaki ifadesinde, 10 Eylül'de akşam saatlerinde çadır bölgesine beyaz renkli bir aracın geldiğini öne sürdü.

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Balıkçı, araçtan 2 kişinin indiğini, 1 kişinin çadırdan çocuğu alarak gittiğini, çocuğun babası tarafından verildiğini, olayı çadırlar bölgesinde kalan K.D, Ö.B, R.B. ile M.R.B'nin gördüğünü iddia etti.

Göndüren köyünde hayvancılıkla uğraşan Elif Balıkçı (27), 10 Eylül'de bebeği Büşra Balıkçı'yı yaşadıkları çadırda bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmiş, ihbar üzerine köye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edilmişti.

AFAD, komando ve jandarma ekipleri, yapay zeka destekli insansız hava aracı (İHA) ve iz takip köpeğinin desteğiyle kayıp bebeği arama çalışması başlatmıştı.