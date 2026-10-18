GÜNCELLEME - Sivas'ta cezaevi nakil aracının devrildiği kazada 4 kişi yaralandı

Kazada jandarma personelleri F.Ö. (30), U.B.K. (29) ve Y.E. (26) ile infaz ve koruma memuru E.A. (34) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu 3 jandarma personeli ile 1 infaz ve koruma memuru yaralandı.

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