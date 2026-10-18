GÜNCELLEME - Sivas'ta cezaevi nakil aracının devrildiği kazada 4 kişi yaralandı
Sivas'ın İmranlı ilçesinde cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu 3 jandarma personeli ile 1 infaz ve koruma memuru yaralandı.
Sivas'ın İmranlı ilçesinde cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu 3 jandarma personeli ile 1 infaz ve koruma memuru yaralandı.
C.B. yönetimindeki 06 HC 8856 plakalı cezaevi nakil aracı, İmranlı ilçesi Kanlıarmut mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kazada jandarma personelleri F.Ö. (30), U.B.K. (29) ve Y.E. (26) ile infaz ve koruma memuru E.A. (34) yaralandı.
Araçta sıkışan bir yaralı İmranlı Arama Kurtarma Timi (İMAYKUT) ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Ambulanslarla Zara Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Cezaevi nakil aracının, Erzurum'a mahkum nakli yaptıktan sonra Ankara'ya dönmek üzere yola çıktığı öğrenildi.
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