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        GÜNCELLEME - Sivas'ta cezaevi nakil aracının devrildiği kazada 4 kişi yaralandı

        Sivas'ın İmranlı ilçesinde cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu 3 jandarma personeli ile 1 infaz ve koruma memuru yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 13:50 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Sivas'ta cezaevi nakil aracının devrildiği kazada 4 kişi yaralandı

        Sivas'ın İmranlı ilçesinde cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu 3 jandarma personeli ile 1 infaz ve koruma memuru yaralandı.

        C.B. yönetimindeki 06 HC 8856 plakalı cezaevi nakil aracı, İmranlı ilçesi Kanlıarmut mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada jandarma personelleri F.Ö. (30), U.B.K. (29) ve Y.E. (26) ile infaz ve koruma memuru E.A. (34) yaralandı.

        Araçta sıkışan bir yaralı İmranlı Arama Kurtarma Timi (İMAYKUT) ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Ambulanslarla Zara Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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        Cezaevi nakil aracının, Erzurum'a mahkum nakli yaptıktan sonra Ankara'ya dönmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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