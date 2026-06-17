GÜNCELLEME - Sivas'ta tırla çarpışan otomobil sürücüsü öldü

Sivas'ta tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Emre Kar (35) yönetimindeki 58 AV 561 plakalı otomobil, Gültepe Mahallesi Küçük Sanayi Caddesi'nde A.İ.B. idaresindeki 58 AHA 535 plakalı tır ile çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Kar, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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