GÜNCELLEME - Sivas'ta yolcu minibüsünün devrildiği kazada 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 4'ü ağır 10 kişi yaralandı.

Hayati Aras'ın kullandığı 58 SG 604 plakalı yolcu minibüsü, Sivas-Suşehri kara yolu Gemin Deresi Çokrak köyü mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçta bulunan Hikmet Cengiz, Funda Durhan, Erva Durhan ve Dilek Özcan hayatını kaybetti.

Şoför Aras ile araçtaki Uğur Gürbüz, Ayşegül Sağlam, İrfan Bedir, Hakan Çalayır, Metin Saraç, Arzu Varoğlu, İslam Varoğlu, Nebi Kayaalp ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Suşehri ilçesi Elmaseki-Çokrak köyü mevkisi D-865 kara yolu üzerinde, Sivas'tan Suşehri istikametine seyir halindeki yolcu minibüsünün, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpıp şarampole devrildiği belirtildi.

Kaza ihbarının alınmasının ardından bölgeye hava ambulansı, ambulans, UMKE, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilerek gerekli müdahale, kurtarma ve çevre güvenliği çalışmalarına süratle başlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlk belirlemelere göre 14 yolcu bulunan araçta, 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 4 vatandaşımız ağır, 6 vatandaşımız ise hayati tehlikesi olmayacak şekilde hafif yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız, sağlık ekipleri tarafından ivedilikle çevre hastanelere ve il merkezine sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Kazayla ilgili gerekli inceleme ve adli tahkikat işlemleri de başlatılmıştır. Bu üzücü kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralanan vatandaşlarımıza ise acil şifalar temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."