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        Kız evlat özlemini gidermek için 3 kardeşe koruyucu aile oldular

        SERHAT ZAFER - Sivas'ta 2 oğullarının iş hayatı nedeniyle il dışına gitmesinin ardından yalnız kalan çift, 2'si kız 3 kardeşe koruyucu aile olarak kız çocuğu özlemini giderdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Kız evlat özlemini gidermek için 3 kardeşe koruyucu aile oldular

        SERHAT ZAFER - Sivas'ta 2 oğullarının iş hayatı nedeniyle il dışına gitmesinin ardından yalnız kalan çift, 2'si kız 3 kardeşe koruyucu aile olarak kız çocuğu özlemini giderdi.

        Hayatlarını 1997 yılında birleştiren 48 yaşındaki Nilüfer ile emekli 55 yaşındaki Alaaddin Demir çifti, çocukları Halil'in (28) eczacı, Hasan'ın (26) da makinist olup il dışına yerleşmesiyle yalnız kaldı.

        Demir çifti, hem kız çocuğu özlemini gidermek hem de hayatlarında oluşan boşluğu doldurmak için koruyucu aile olmaya karar verdi.

        Yaklaşık 5 yıl önce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvuran çift, o dönem yaşları 3 ile 5 olan 2 kız kardeşin koruyucu ailesi olmaya karar verdi.

        Kızların 4 yaşında bir de erkek kardeşi olduğunu öğrenen çift, 3 kardeşi birbirinden ayırmayarak koruyucu ailesi oldukları çocuklarla yuvalarına mutluluk kattı.

        - "3'ü birlikte çok daha güzel bir aile olduk"

        Koruyucu anne Nilüfer Demir, AA muhabirine, çocuklarını büyütüp evde yalnız kalınca koruyucu aile olmaya karar verdiklerini söyledi.

        Daha önce komşularının ikiz torunlarına baktığını, onlar da büyüyüp okula gidince yine yalnız kaldığını belirten Demir, "Evde koşturmaca ses güzel oluyordu. Televizyonda koruyucu aile yanında büyüyen bir avukatın hikayesini görünce önce eşimle görüştüm ve çocuklarımla karar verdik. Serüvenimiz böyle başladı. Bu serüvende gerek il yöneticilerinin gerekse müdürlük personelinin çok desteklerini gördüm." diye konuştu.

        Demir, kız çocuklarını çok sevdiğini vurgulayarak, "Kızlarım olsun evde oynasınlar, bıcır bıcır dolaşsınlar, saçlarını öreyim, tokaları olsun bunu çok istiyordum." dedi.

        Koruyucu aile olmaya gittiklerinde 2 kız çocuğunun yanında sürpriz olarak bir de erkek kardeşlerinin olduğunu öğrendiklerini anlatan Demir, "3'ü birlikte çok daha güzel bir aile olduk. 2 kız istiyorduk, kardeş olup 3'üncü de olunca onların bağının kopmamasını istedik ve 3'ünü birden almaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

        - "Onların sevgi açlıklarını giderebilmek gerçekten çok güzel"

        Koruyucu aile olduktan sonra hayatlarının çok değiştiğini dile getiren Demir, şöyle konuştu:

        "Sabah bir telaşla kalkıyoruz, okuldu, dersti, beslenmesiydi, saçlarıydı, giysisiydi, bir koşturmacayla hayatımız başlıyor. Öğlene ne yeseler, akşama ne yapsak, dersleri derken çok güzel günler geçiyor. Hafta sonları da ayrı bir serüvenimiz başlıyor. Sakin bir semtte yaşıyoruz ve akraba ilişkilerimiz çok fazla. Çocuklarımız babalarıyla babaannelerine gidiyor, kümes hayvanlarımız var onları seviyor. Bir insanın hayatına dokunabilmek gerçekten çok güzel. Biyolojik çocuklarımız var, onları büyütürken gençtim ama böylesi çok daha farklı. Eşim, biyolojik çocuklarımızla geçiremediği vakti bu çocuklarımızla geçiriyor. O zamanlar işti, gençlikti derken telaş ve koşturmaca vardı. Şimdi o çıkaramadığı tadı bu çocuklarla çıkartıyor. Onların 'anne' deyip sürekli sarılma ihtiyaçları, sevgi açlıklarını giderebilmek gerçekten çok güzel. Hem benim hem onların açlığı gidiyor."

        - "İmkanı olanlara koruyucu aile olmalarını tavsiye ediyoruz"

        Alaaddin Demir de çocuklarının üniversite hayatına başlamasının ardından koruyucu aile olmaya karar verdiklerini söyledi.

        Kardeşleri ayırmadan koruyucu aileleri olduklarını anlatan Demir, "5 çocuğumuzla güzel bir aile olduk. Çocuklar da biz de çok mutlu oluyoruz, günlerimiz çok güzel geçiyor. Birlikte birçok etkinliğe katılıyoruz." dedi.

        Demir, koruyucu aile olmak isteyenlere bu mutluluğu tavsiye ederek, "Yakın çevremizde koruyucu aile olan akrabalarımız var. Bizden sonra o dönem iş yerinden arkadaşlarımız da koruyucu aile olmaya karar verdi. İmkanı olan herkese koruyucu aile olmalarını tavsiye ediyoruz." açıklamasında bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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