Koyulhisar'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı. O.Ç. idaresindeki 58 AGF 509 plakalı otomobil, Orta Mahalle yakınlarında devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, Koyulhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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