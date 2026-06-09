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        Mustafa Eken STSO Başkanlığı için adaylığını açıkladı

        Sivas'ta Mustafa Eken, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanlığı için adaylığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 11:10 Güncelleme:
        Mustafa Eken STSO Başkanlığı için adaylığını açıkladı

        Sivas'ta Mustafa Eken, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanlığı için adaylığını açıkladı.

        Kentteki bir otelde basın toplantısı düzenleyen Eken, 2018-2022 yıllarında başkanlık yaptığı STSO'ya yeniden aday olduğunu söyledi.

        Görev yaptığı dönemde yaptığı projeler hakkında bilgi veren Eken, "Bugün aynı inanç, heyecan ve sorumluluk duygusuyla yeniden yola çıkıyoruz. Çünkü bizim sevdamız makam değil, Sivas'tır. Yarım kalan çalışmalarımız, hayata geçirilmesi gereken projelerimiz var. Sivas'ın önünü açacak yeni hedeflerimiz ve yeni hayallerimiz var." dedi.

        Başkan seçilmesi halinde yeni dönemde yapacağı çalışmalar hakkında bilgi veren Eken, "Sivas'ın kalkınması, üretimin artması, yatırımın çoğalması ve istihdamın güçlenmesi için elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyduk. Bugün de aynı inanç, heyecan ve sorumluluk duygusuyla yeniden yola çıkıyoruz." diye konuştu.

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