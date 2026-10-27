Sivas'a 636 milyon TL'lik katı atık yatırımı

Sivas merkez ve çevre ilçelerin yaklaşık 20 yıllık katı atık ihtiyacını karşılaması hedeflenen 636 milyon TL'lik Katı Atık Düzenli Depolama Alanı'nın temeli törenle atıldı.

Sivas Merkez ve Çevre Belediyeler Katı Atık Yönetim Birliği tarafından hayata geçirilen Katı Atık Düzenli Depolama Alanı Projesi için ilk adım atıldı. 88 bin metrekarelik alanda kurulacak tesiste düzenli depolamanın yanı sıra mekanik ayrıştırma ve geri kazanıma yönelik çalışmalar da yürütülecek.

Temel atma törenine Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, il protokolü ile çok sayıda davetli katıldı.

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Sivas Belediyesi öncülüğünde oluşturulan Sivas Merkez ve Çevre Belediyeler Katı Atık Yönetim Birliği bünyesinde Sivas merkez, İl Özel İdaresi, Şarkışla, Ulaş, Yıldızeli, Hafik, Zara, İmranlı ve Doğanşar'ın katı atıklarının ortak sistem içerisinde yönetilmesi hedefleniyor.

"Yaklaşık 20 yıllık çöp meselesini ortadan kaldırmış olacağız"

Törende konuşan Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, katı atık yönetiminin yalnızca çöplerin depolanmasından ibaret olmadığını belirterek geri dönüşüm, kompostlama ve çevrenin korunmasının da sürecin önemli parçaları olduğunu söyledi.

Uzun, "Bir belediyenin en önemli görevlerinden birisi çöpün doğru yönetimi, suyun doğru yönetimi, altyapı ve üstyapı çalışmalarının doğru yapılmasıdır. Bu hizmetlerin başarılı ve kararlı bir şekilde sürdürülmesidir. Biz de belki 20 yıla yakın bir süre şehrimizin çöp meselesini bu tesisle birlikte ortadan kaldırmış olacağız" dedi.

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25 Ağustos 2026 tarihinde ihalesi yapılan tesisin toplam maliyetinin 636 milyon TL olduğunu belirten Uzun, yatırımın yüzde 65'lik bölümünün Sivas Belediyesi tarafından karşılanacağını, kalan yüzde 35'lik kısmın ise İl Özel İdaresi ve birliğe üye diğer belediyeler tarafından ödeneceğini ifade etti.

Transfer istasyonlarıyla atıklar merkeze taşınacak

Atıkların tesise ulaştırılması için oluşturulan sisteme ilişkin de bilgi veren Uzun, "Malzemelerin taşınması da çok önemli bir süreç. Burada da özellikle Murat Kurum Bakanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi semitreyler hibesi aldık, yakın tarihte Sayın Bakanımızla yapmış olduğum görüşmelerde bir çekici, bir semitreyler hibesi daha aldık. İnşallah Zara'ya bir tane transfer istasyonu kurduk. Doğanşar, İmranlı, Zara ve çevre köyler Zara'daki transfer istasyonuna getiriyorlar. Tırlarla birlikte biz alıp buraya getiriyoruz. Yıldızeli'ne transfer istasyonu kurduk ve hemen oraya semitreyler ve çekici verdik. Oradan da depolanıyor buraya getiriliyor. Şarkışla'da zaten vardı, onların kendisi getiriyor. Şehir merkezinde de Belediyemiz ve İl Özel İdaremiz toplayıp bu alana getiriyoruz" diye konuştu.

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Atıklar mekanik ayrıştırmadan geçirilecek

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ise çevrenin ve doğal kaynakların korunmasının kentlerin gelişimi kadar önemli olduğunu belirtti.

Şimşek, "Sivas'ımızın her alanda gelişmesi için gayret gösterirken çevremizi ve doğal özelliklerimizi korumayı, vatandaşlarımıza daha sağlıklı yaşam alanları sunmayı da son derece önemsiyoruz. Çünkü biliyoruz ki temiz bir çevre sağlıklı bir toplumun ve güçlü bir geleceğin en önemli şartlarından birisidir. Bugün temelini attığımız Katı Atık Düzenli Depolama Alanı da bu anlayışımızın önemli bir tezahürü olarak karşımıza çıkıyor" dedi.

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Tesiste mekanik ayrıştırma ünitesinin de bulunacağını ifade eden Şimşek, "İnşallah bu yatırımlarla birlikte atıkların daha kontrollü ve çevreye duyarlı yöntemlerle yönetilmesine, geri kazanılabilir malzemelerin ayrıştırılması ve çevresel risklerin azaltılmasına yönelik önemli altyapı da oluşturulmuş olacaktır" diye konuştu.

"Toprağımızı ve su kaynaklarımızı güvence altına alıyoruz"

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de katı atıkların doğru yönetilmemesi halinde toprak ve yer altı sularının zarar görebileceğini belirtti.

Güler, "Günümüzün yüksek teknolojisinin gelişmesi, yaşam şartlarının ve kurallarının değişmesiyle beraber artık klasik düzende bir evsel atık veya çevre atığı oluşmuyor. Özellikle Batılı ülkelerde ortaya çıkan yangınların klasik düzen içerisinde söndürülemediği, çok özel kimyasal ürünlere ihtiyaç duyulduğunu da görüyoruz. Sivas'ta da eski vahşi depolama alanlarından daha düzenli depolama alanlarına geçiş yapılması gerekiyor. Birincisi dolmuş, şimdi ikinci etabını yapıyoruz" dedi.

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Yeni alanın yaklaşık 20 yıl boyunca kullanılmasının planlandığını ifade eden Güler, "Yaklaşık 20 yıllık Sivas'ın ve çevre ilçelerin düzenli depolama alanı olarak burası kullanılacak. Bu şekilde düzenli katı atık depolama alanlarıyla beraber aslında gelecek nesillerimizin toprağını da, su kaynaklarını da güvence altına alıyoruz. Emeği geçen başta Belediye Başkanımıza, Valimize, Katı Atık Birliği‘nde üye olan Belediyelerimize teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemlerde de yine ihtiyaç duyulacak alanlarda her zaman onların yanında olduğumuz ifade etmek isterim. Her zaman yanlarındayız, elimizdeki tüm imkânlarla desteklemeye devam edeceğiz. Rabbim bu yatırımı hayırlı bereketli eylesin, daim eylesin" ifadelerini kullandı.

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Konuşmaların ardından yapılan duanın ardından protokol üyeleri butonlara basarak Katı Atık Düzenli Depolama Alanı'nın temelini attı.