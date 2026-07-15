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        Sivas'ın ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla programlar düzenlendi

        Sivas'ın Ulaş, Hafik, Zara, Şarkışla ve Akıncılar ilçelerinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla programlar düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 23:59 Güncelleme:
        Sivas'ın ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla programlar düzenlendi

        Sivas'ın Ulaş, Hafik, Zara, Şarkışla ve Akıncılar ilçelerinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla programlar düzenlendi.

        Ulaş Kaymakamlığı ve belediye işbirliğinde düzenlenen etkinlik kapsamında, ilçe protokolü, gaziler, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşların katılımıyla "Milli Birlik ve Beraberlik" yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Demokrasi Meydanı'nda devam eden etkinliğe, Kaymakam Veli Avcı, Belediye Başkanı Turan İlbey, ilçe protokolü, kurum çalışanları, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        - Hafik

        Hafik'te Atatürk Caddesi'nden hükümet binası önüne kadar "Milli Birlik ve Beraberlik" yürüyüşü yapıldı.

        Burada düzenlenen programda, İlçe Müftüsü Vezbet Kartal tarafından dua edildi, ilahi ve şiirler okundu.

        Programa Hafik Kaymakamı Funda Hamza Çaldağı, Belediye Başkanı Habip Görler, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        - Zara

        Zara Kaymakamı Malik Çalışır, Belediye Başkanı Fatih Çelik, ilçe protokolü ve vatandaşların katılımıyla Zara Şehitliği önünden Zara Millet Bahçesine kadar yürüyüş düzenlendi.

        Millet Bahçesi'nde devam etkinlikte, mehteran takımı tarafından gösteri gerçekleştirildi.

        Programda, 15 Temmuz ve Şehit Halil Kantarcı belgesellerinin yer aldığı sinevizyon gösterimi yapıldı, kahramanlık türküleri seslendirildi.

        Programa ilçe protokolü, şehit aileleri, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        - Şarkışla

        Şarkışla Kaymakamlığınca gerçekleştirilen program, Muhsin Yazıcıoğlu Camisi’nde okutulan mevlitle başladı.

        Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından Aşık Veysel Kültür Merkezi’nde “15 Temmuz Resim ve Fotoğraf Sergisi” açıldı.

        Şarkışla Garnizon Şehitliği’nde şehit kabirleri ziyaret edilerek, dua edildi, karanfil bırakıldı.

        Şarkışla Belediyesi önünden mehteran takımı eşliğinde başlayan yürüyüş, Kent Meydanı’nda sona erdi.

        Zara Kaymakamı Murat Şahan, burada konuşma yaptı.

        Programa ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

        - Akıncılar

        Akıncılar'da ilçe protokolü, şehit aileleri ve 15 Temmuz gazilerini ziyaret etti.

        Daha sonra şehit mezarlarını ziyaret eden ilçe protokol üyeleri, okunan Kur’an-ı Kerim'in ardından dua etti.

        Düzenlenen "Milli Birlik ve Beraberlik" yürüyüşüne vatandaşlar ilgi gösterdi.

        İlçe meydanında devam eden programa, Akıncılar Kaymakamı Faruk Karababa, Belediye Başkanı Murat Sevinç, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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