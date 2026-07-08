Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Sivasspor, Appindangoye'nin sözleşmesini uzattı

        Sivasspor, Appindangoye'nin sözleşmesini uzattı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, Aaron Appindangoye ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 16:35 Güncelleme:
        Sivasspor, Appindangoye'nin sözleşmesini uzattı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, Aaron Appindangoye ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Aaron Appindangoye ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Tecrübesi, liderliği ve sahadaki mücadeleci kimliğiyle takımımızın önemli isimlerinden biri olan Aaron Appindangoye, yeni anlaşmayla birlikte önümüzdeki iki sezon boyunca da kırmızı-beyazlı formamızı giymeye devam edecek." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, sahada ortaya koyduğu hırs, güç ve kararlılıkla Appindangoye'nin kırmızı-beyazlı ekibe katkı sağlamayı sürdüreceği vurgulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        NATO Genel Sekreteri Rutte: Harika bir zirve gerçekleştirdik
        NATO Genel Sekreteri Rutte: Harika bir zirve gerçekleştirdik
        Trump ve Zelenskiy bir arada
        Trump ve Zelenskiy bir arada
        NATO Zirvesi sonuç bildirgesi açıklandı: 5. madde vurgusu
        NATO Zirvesi sonuç bildirgesi açıklandı: 5. madde vurgusu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Ankara'daki tarihi zirvede ikinci gün
        Ankara'daki tarihi zirvede ikinci gün
        ABD Başkanı Trump ve Rutte'den açıklamalar
        ABD Başkanı Trump ve Rutte'den açıklamalar
        Türkiye'de ikinci NATO Zirvesi... 22 yıl sonra neler değişti?
        Türkiye'de ikinci NATO Zirvesi... 22 yıl sonra neler değişti?
        Meloni ve Trump aynı karede
        Meloni ve Trump aynı karede
        AB’den App Store ve iOS kararı
        AB’den App Store ve iOS kararı
        Dünya liderlerine 'Yeniçeri'li tören
        Dünya liderlerine 'Yeniçeri'li tören
        İran'dan ABD'ye: Gerilimin tırmandırılmasından ABD sorumlu
        İran'dan ABD'ye: Gerilimin tırmandırılmasından ABD sorumlu
        NATO Zirvesi'nde Türk mutfağı şöleni
        NATO Zirvesi'nde Türk mutfağı şöleni
        Kıvanç, Toprak ile piste çıktı
        Kıvanç, Toprak ile piste çıktı
        Kadın sürücüye dikiz aynası ile feci darp!
        Kadın sürücüye dikiz aynası ile feci darp!
        Greenwood'da sıcak gelişme!
        Greenwood'da sıcak gelişme!
        Kafedeki kavgada müşteri hayatını kaybetmişti: Baba ve oğluna hapis istemi!
        Kafedeki kavgada müşteri hayatını kaybetmişti: Baba ve oğluna hapis istemi!
        Ofislerin konuta dönüşümü için düzenleme
        Ofislerin konuta dönüşümü için düzenleme
        Beşiktaş Salih Özcan'ı açıkladı!
        Beşiktaş Salih Özcan'ı açıkladı!
        Filenin Sultanları Polonya'yı devirdi!
        Filenin Sultanları Polonya'yı devirdi!
        Yaz döneminin en pahalı 20 transferi!
        Yaz döneminin en pahalı 20 transferi!

        Benzer Haberler

        Keneyle mücadelede gezici tavuk kümesi uygulaması
        Keneyle mücadelede gezici tavuk kümesi uygulaması
        Minik basketbolcular kupalarına kavuştu
        Minik basketbolcular kupalarına kavuştu
        Sivas'ta kulaçlar madalya için açıldı
        Sivas'ta kulaçlar madalya için açıldı
        Karateciler Sivas'ın gururu oldular
        Karateciler Sivas'ın gururu oldular
        2 bin motorcu Sivas'a geliyor
        2 bin motorcu Sivas'a geliyor
        Kızılırmak'ta boğulan Zerda'nın son görüntüsü ortaya çıktı: İyi bir hayat k...
        Kızılırmak'ta boğulan Zerda'nın son görüntüsü ortaya çıktı: İyi bir hayat k...