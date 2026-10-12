Sivasspor, Bandırmaspor maçına hazır
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında deplasmanda Bandırmaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında deplasmanda Bandırmaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik organizasyonlar üzerinde çalıştı.
Kırmızı-beyazlılar, idmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Ekenler Beton Sivasspor ile Bandırmaspor, yarın saat 14.30'da Bandırma 17 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.
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