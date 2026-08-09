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        Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor, 2. haftada Metro Holding Kayserispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 15:12 Güncelleme:
        Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor, 2. haftada Metro Holding Kayserispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre kulüp tesislerinde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

        Ardından pas çalışmaları, taktik organizasyonlar ve dar alan oyunları üzerinde duran kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

        Sivasspor'da dün oynanan Esenler Erokspor karşılaşmasında forma giyen futbolcular ise yenilenme çalışması yaptı.

        Metro Holding Kayserispor ile Ekenler Beton Sivasspor, 16 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşılaşacak.

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