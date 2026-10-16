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        Sivasspor, Sarıyer maçına hazır

        Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında yarın sahasında SMS Grup Sarıyer ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2026 - 15:07 Güncelleme:
        Sivasspor, Sarıyer maçına hazır

        Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında yarın sahasında SMS Grup Sarıyer ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalıştı.

        Ekenler Beton Sivasspor ile SMS Grup Sarıyer, yarın saat 16.00'da 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

        Karşılaşmayı hakem Emre Kaan Çalışkan yönetecek.

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