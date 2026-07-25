Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde, Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından koordinasyon, kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, idmanı dar alan oyunları ve taktik organizasyonlarla tamamladı.



Sivasspor kamp programı kapsamında yarın Kayserispor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

