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        Sivas'ta 80 dönüm ekili arazi yandı

        Sivas'ın Zara ilçesinde 80 dönümlük buğday ekili arazi yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 18:26 Güncelleme:
        Sivas'ta 80 dönüm ekili arazi yandı

        Sivas'ın Zara ilçesinde 80 dönümlük buğday ekili arazi yandı.

        Ahmet Başyurt Mahallesi'nde buğday ekili 80 dönümlük arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Zara Belediyesi ve Zara Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler tarafından söndürülen yangında, 80 dönümlük buğday ekili arazi küle döndü.

        Öte yandan yangının neden olduğu yoğun duman nedeniyle 3 aracın karıştığı trafik kazasında hafif yaralanan 1 kişi, Zara Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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