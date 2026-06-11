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        Sivas'ta ambulans helikopter 962 hasta için havalandı

        AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, ambulans helikopterin kentte hizmete girdiği 2024'ten bugüne kadar 962 hastaya hizmet verdiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 11:24 Güncelleme:
        Sivas'ta ambulans helikopter 962 hasta için havalandı

        AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, ambulans helikopterin kentte hizmete girdiği 2024'ten bugüne kadar 962 hastaya hizmet verdiğini belirtti.

        Aksu, yazılı açıklamasında, 29 Şubat 2024 tarihinde Sivas'ta göreve başlayan ambulans helikopterin, Sivas ve çevre illerdeki hastaların acil sağlık hizmetlerine hızlı ulaşmasına önemli katkı sağladığını belirtti.


        Sivas'ın geniş bir coğrafyaya sahip olduğuna dikkati çeken Aksu, şunları kaydetti:

        "Ambulans helikopterimiz 2024'te 444, geçen yıl ise 416, 2026 yılında ise bugüne kadar 102 hastaya hizmet vermiştir. Birçok vatandaşımızın hayata tutunmasına vesile olan bu hizmet, can kayıplarının önlenmesinde önemli rol oynamıştır. Bu önemli hizmetin Sivas'ımıza kazandırılmasında başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, TBMM AK Parti Grup Başkanımız Abdullah Güler'e, Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu'na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

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