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        Sivas'ta anaokulu öğrencilerinden Babalar Günü'ne özel gösteri

        Sivas'ta bir anaokulu tarafından Babalar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 14:25 Güncelleme:
        Sivas'ta anaokulu öğrencilerinden Babalar Günü'ne özel gösteri

        Sivas'ta bir anaokulu tarafından Babalar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte, babalar, sandalye oturma, en hızlı karpuz yeme, çuval yarışı ve kaşıkla yumurta taşıma yarışmalarına katıldı.


        Okulun kurucu müdürü Fikriye Özler, yaptığı açıklamada, Babalar Günü nedeniyle böyle bir organizasyon yaptıklarını belirtti.


        Özler, "Bugün de babalar yarışsın, çocukları onlara destek versin istedik. Yarışmalarımız gerçekten güzel görüntülere sahne oldu. Babalar ve çocukları gönüllerince eğlendi. Programda emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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