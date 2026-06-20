Sivas'ta anaokulu öğrencilerinden Babalar Günü'ne özel gösteri
Sivas'ta bir anaokulu tarafından Babalar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Sivas'ta bir anaokulu tarafından Babalar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte, babalar, sandalye oturma, en hızlı karpuz yeme, çuval yarışı ve kaşıkla yumurta taşıma yarışmalarına katıldı.
Okulun kurucu müdürü Fikriye Özler, yaptığı açıklamada, Babalar Günü nedeniyle böyle bir organizasyon yaptıklarını belirtti.
Özler, "Bugün de babalar yarışsın, çocukları onlara destek versin istedik. Yarışmalarımız gerçekten güzel görüntülere sahne oldu. Babalar ve çocukları gönüllerince eğlendi. Programda emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
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